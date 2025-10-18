«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Барыс» в серии буллитов

Сегодня, 18 октября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал казанский «Ак Барс». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 3:2.

В основное время в составе «Барыса» отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались казанцы.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 18 матчей, в которых набрал 17 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 23 очками после 17 встреч располагается на второй строчке Востока.