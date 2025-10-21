«Северсталь» обыграла «Адмирал»

Череповецкая «Северсталь» победила «Адмирал» из Владивостока в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Северсталь»

Встреча прошла во вторник во Владивостоке и завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

В составе «Северстали» голами отметились Давид Думбадзе, Николай Чебыкин, Никита Камалов и Иван Подшивалов. Ворота череповецкой команды защищал экс‑голкипер «Адмирала» Всеволод Скотников. У хозяев льда за две секунды до конца матча отличился Дмитрий Завгородний.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд и с 22 очками поднялась на второе место в Западной конференции. «Адмирал» (15 очков) располагается на девятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» 23 октября сыграет на выезде против омского «Авангарда», «Адмирал» 25 октября проведет гостевую встречу с казанским «Ак Барсом».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Адмирал» (Владивосток) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Завгородний, 59:59. — Думбадзе, 36:57. Чебыкин, 37:59. Камалов, 50:08. Подшивалов, 59:29 (мен.).