Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал проблемы СКА в нынешнем сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и экс-нападающий московского «Динамо» Сергей Коньков назвал в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Антоном ЯКОВЛЕВЫМ главные проблемы СКА.

– Прежде всего отмечу низкую реализацию голевых моментов при том, что создают их питерцы в достаточном количестве. В команде, несмотря ни на что, много квалифицированных и опытных мастеров, которые пока не проявляют себя так, как должны и с этим придется разбираться Ларионову и его тренерскому штабу.

Другой проблемой питерцев можно считать дисбаланс между атакой и обороной. Даже несмотря на то, что в некоторых матчах ощущается акцент на надежность обороны, команда много пропускает, а ее разница шайб была отрицательной, – отметил Коньков.

– Получается, что СКА необходимы обмены и серьезные изменения в составе?

– Может бы тренерский штаб и руководство СКА сумеют найти на рынке интересных и мастеровитых хоккеистов, способных изменить ситуацию. Но нельзя забывать о том, что в системе армейцев с Невы много талантливой молодежи, способной ярко проявить себя, сделав команду более яркой и энергичной, чем сейчас.

СКА набрал 16 очков в 16 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. Армейцы не попадают в плей-офф.

