"Ак Барс" одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Адмирал"

Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Сафонов (3-я, 53-я минуты), Митчелл Миллер (18) и Александр Хмелевский (24, 27). У проигравших отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).

"Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ выиграл у "Адмирала" 12 домашних матчей подряд.

Казанская команда продлила серию побед в текущем сезоне КХЛ до девяти матчей и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 19 матчах.

"Адмирал" потерпел третье поражение подряд. Команда занимает 10-е место на Востоке, в ее активе 15 очков в 15 играх.

27 октября "Ак Барс" повторно сыграет с "Адмиралом".