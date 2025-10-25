«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Салават Юлаев»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У «Нефтехимика» шайбу забросил Дамир Жафяров.

«Салават Юлаев» с 14 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» (21) располагается на шестой строчке на Востоке.

В следующем матче уфимский клуб 29 октября примет «Адмирал» из Владивостока, «Нефтехимик» двумя днями ранее дома сыграет с казахстанским «Барысом».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Жафяров, 11:10. — Жаровский, 11:29 (бол.). Ефремов, 26:38.