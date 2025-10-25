Отец Илона Маска стал болельщиком российского хоккейного клуба

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, стал болельщиком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» (Казань), передает Telegram-канал Sport Baza.

Эррол заехал на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом», надев на себя шарф команды из столицы Татарстана. Также он отпраздновал гол в ворота «Адмирала».

После первого периода «Ак Барс» обыгрывает «Адмирал» со счетом 2:1.

21 октября Эррол Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, также посетит Россию в ближайшее время.

Маск-старший отметил, что ранее его сын уже бывал в России.