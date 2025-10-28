«Барыс» расторг контракт с нападающим

Хоккеист Иван Николишин покинул казахстанский «Барыс», сообщает пресс‑служба клуба.

© КХЛ

Контракт с 29‑летним нападающим расторгнут по соглашению сторон. Ранее Николишин прошел процедуру отказов КХЛ и был отправлен в «Номад», фарм‑клуб «Барыса».

Николишин в КХЛ также выступал за «Авангард», «Амур», «Куньлунь Ред Стар» (ныне «Шанхайские Драконы») и «Северсталь». Всего на счету форварда 336 матчей в КХЛ, в которых он набрал 133 очка (52+81).

