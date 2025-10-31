«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в домашнем матче

Сегодня, 31 октября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 7:1.

На 13-й минуте защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер забил первый гол. На 23-й минуте защитник «Сибири» Егор Аланов сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Максим Денежкин вывел хозяев вперёд. На 30-й минуте форвард Артём Каштанов забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. Спустя 30 секунд нападающий Кёртис Волк укрепил преимущество «Автомобилиста».

На 39-й минуте форвард Брукс Мэйсек забил пятый гол хозяев. На 51-й минуте нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов довёл счёт до разгромного. В концовке Горбунов оформил дубль, установив окончательный счёт.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 23 матча, в которых набрал 30 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 16 очками после 20 встреч располагается на 11-й строчке Востока.