«Трактор» уверенно победил «Барыс»

Сегодня, 31 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 6:3.

На 18-й секунде нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На девятой минуте форвард Александр Рыков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте защитник Джордан Гросс забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 23-й минуте нападающий Василий Глотов укрепил преимущество «Трактора». На 27-й минуте форвард гостей Майк Веккионе отыграл одну шайбу. На 41-й минуте защитник Джейк Масси забил второй гол «Барыса».

На 49-й минуте нападающий Владимир Жарков забросил пятую шайбу в ворота астанинского клуба. На 52-й минуте защитник «Трактора» Ярослав Федосеев укрепил преимущество своей команды. На 57-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сократил отставание, установив окончательный счёт.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 25 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 19 очками после 22 встреч располагается на седьмой строчке Востока.