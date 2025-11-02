«Торпедо» одержало вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне

Сегодня, 2 ноября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 2:0.

На 22-й минуте нападающий Егор Виноградов забил первый гол и вывел «Торпедо» вперёд. В концовке встречи форвард Кирилл Воронин удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт — 2:0.

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 30 очков, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 30 очками после 24 встреч располагается на второй строчке Запада.