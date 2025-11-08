"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Ярославский "Локомотив" дома со счетом 3:1 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Локомотива" шайбы забросили Даниил Мисюль (9-я минута), Александр Радулов (25), Денис Алексеев (57). У "Ак Барса" отличился Никита Лямкин (29).

"Локомотив" одержал пятую победу подряд, ярославцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 36 очками после 24 матчей. "Ак Барс" потерпел третье поражение подряд, казанская команда идет второй на Востоке с 32 очками после 24 встреч.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо" 10 ноября, "Ак Барс" в этот же день проведет гостевую игру против нижнекамского "Нефтехимика".