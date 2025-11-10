СКА с минимальным счетом обыграл «Авангард» в гостях

Сегодня, 10 ноября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче на 19-й минуте забросил нападающий СКА Игнат Лутфуллин с передачи Никиты Недопёкина.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 31 очко, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 26 очками после 24 встреч располагается на седьмой строчке Западной конференции.