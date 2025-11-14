"Нефтехимик" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2 одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске в присутствии 3 943 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Лука Профака (25-я минута), Никита Хлыстов (33) и Герман Точилкин (56). У проигравших отличились Даниэль Спронг (19) и Виталий Абрамов (37).

"Нефтехимик" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко после 27 встреч. ЦСКА занимает восьмое место на Западе, на счету команды 26 очков в 26 играх.

Следующий матч ЦСКА на выезде проведет с череповецкой "Северсталью", "Нефтехимик" в гостях сыграет с тольяттинской "Ладой". Встречи пройдут 16 ноября.