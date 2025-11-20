«Северсталь» в овертайме обыграла «Адмирал» и одержала четвертую победу подряд в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Коркка Александр

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе победителей в основное время шайбы забросили Давид Думбаде и Владимир Грудинин. У гостей отличились Аркадий Шестаков и Дмитрий Завгородний. В овертайме победу хозяевам принес Данил Аймурзин.

«Северсталь» выиграла четвертый матч кряду в КХЛ, команда с 40 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Адмирал» (25 очков) идет девятым на Востоке.

В следующем матче «Северсталь» 23 ноября примет тольяттинскую «Ладу», «Адмирал» на день раньше сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Думбадзе, 6:39. Грудинин, 32:39. Аймурзин, 62:50. — Шестаков, 24:27. Завгородний, 31:29.