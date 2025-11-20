Тренерский штаб «Сибири» пополнил новый ассистент

Кривченков вошел в тренерский штаб «Сибири»

Алексей Кривченков стал ассистентом главного тренера «Сибири».

«Алексей Кривченков – воспитанник ангарского хоккея. Начал профессиональную карьеру в России – в «Сибири» в сезоне 1998/1999, до этого выступал в Северной Америке в лигах IHL, ECHL и AHL. Всего в его активе 206 матчей за «Сибирь», 186 – за «Северсталь», также сыграл за «Витязь» и «Металлург» из Новокузнецка. В качестве ассистента главного тренера Алексей Васильевич уже работал в системе «Сибири»: с 2015 по 2018 год в «Сибирских Снайперах», с 2018 по 2021 – в «Сибири». С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста», в текущем сезоне работал в клубе ВХЛ АКМ. С возвращением, Алексей Васильевич!»  – говорится в сообщении новосибирского клуба.
