Тренерский штаб «Сибири» пополнил новый ассистент

Алексей Кривченков стал ассистентом главного тренера «Сибири».
«Алексей Кривченков – воспитанник ангарского хоккея. Начал профессиональную карьеру в России – в «Сибири» в сезоне 1998/1999, до этого выступал в Северной Америке в лигах IHL, ECHL и AHL. Всего в его активе 206 матчей за «Сибирь», 186 – за «Северсталь», также сыграл за «Витязь» и «Металлург» из Новокузнецка. В качестве ассистента главного тренера Алексей Васильевич уже работал в системе «Сибири»: с 2015 по 2018 год в «Сибирских Снайперах», с 2018 по 2021 – в «Сибири». С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста», в текущем сезоне работал в клубе ВХЛ АКМ. С возвращением, Алексей Васильевич!» – говорится в сообщении новосибирского клуба.
Sports.ru: главные новости
Сербия готова предоставить россиянам стадионы для международных матчей, сказал министр спорта Гайич: «Но я бы это не рекомендовал, надо играть в России»
Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР
Кривченков вошел в тренерский штаб «Сибири». Дмитриченко стал тренером по физподготовке
Sports.ru: главные новости
Сербия готова предоставить россиянам стадионы для международных матчей, сказал министр спорта Гайич: «Но я бы это не рекомендовал, надо играть в России»
Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР
Кривченков вошел в тренерский штаб «Сибири». Дмитриченко стал тренером по физподготовке