«Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи» в матче КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала волевую победу над «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тимур Ахияров и Иван Чехович. У хозяев площадки отличился Павел Дедунов.

«Сибирь» набрала 21 очко и располагается на 11‑й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками идёт 11‑м на Западе.

В следующем матче «Сибирь» 24 ноября сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», «Сочи» на следующий день примет тольяттинскую «Ладу».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Дедунов, 6:37. — Ахияров, 23:57. Чехович, 31:01.