«Калгари» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

«Калгари» был сильнее «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 5:2. У победителей шайбы забросили Морган Фрост, Коннор Зейри, Кевин Бал, Егор Шарангович и Блейк Коулмэн.

У «Ванкувера» голы забили Филип Гронек и Квинтон Хьюз. «Калгари» набрал 19 очков и занимает 15 место в Западной конференции. «Ванкувер» набрал на одно очко больше и занимает 14 место. НХЛ.

Регулярный чемпионат «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Гронек, 1:05. Хьюз, 48:16 (бол.). — Фрост, 7:33. Зейри, 8:08. Бал, 30:37. Шарангович, 36:31. Коулмэн, 47:59 (мен.).