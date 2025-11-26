"Трактор" одержал крупнейшую победу в КХЛ, разгромив "Шанхай"

Челябинский "Трактор" обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 9:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Кадейкин (8-я минута), Григорий Дронов (14), Джошуа Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28), Виталий Кравцов (39), Андрей Светлаков (43, 52).

"Трактор" прервал серию из пяти поражений в КХЛ, одержав первую победу после смены тренера. 17 ноября с поста главного тренера команды ушел канадец Бенуа Гру, под руководством которого челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Его обязанности исполняет Рафаэль Рише, при котором команда проиграла две предыдущие встречи.

Команда из Челябинска одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории. В прошлом сезоне "Трактор" разгромил астанинский "Барыс" со счетом 8:0. "Шанхай" потерпел крупнейшее поражение, до нынешнего сезона команда назвалась "Куньлунь Ред Стар". В прошлом чемпионате китайский клуб со счетом 0:8 уступил петербургскому СКА.

"Трактор" располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка в 31 в матче. "Шанхай Дрэгонс" занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 33 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Шанхай Дрэгонс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" 28 ноября. "Трактор" примет "Сочи" в тот же день.