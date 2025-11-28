«Трактор» одержал 600-ю победу в КХЛ

«Трактор» разгромил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 6:1 и таким образом одержал 600-ю победу в КХЛ.

© Чемпионат.com

На данный момент команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр. «Сочи» располагается на 11-м месте в Западной конференции с 19 очками в 29 матчах.

В следующем матче «Трактор» встретится с «Северсталью» в Череповце 1 декабря, а днём ранее южный клуб сыграет с «Амуром» на выезде.

Напомним, ранее челябинский клуб покинул главный тренер Бенуа Гру.