«Сочи» обыграл «Адмирал»

«Сочи» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Даниил Сероух, по одной шайбе забросили Василий Мачулин и Матвей Гуськов. У хозяев отличились Никита Тертышный и Аркадий Шестаков.

«Сочи» с 23 очками располагается на 11‑й позиции турнирной таблицы Западной конференции, «Адмирал» (28 очков) идет девятым на Востоке.

В следующем матче «Сочи» сыграет на выезде с омским «Авангардом», «Адмирал» примет петербургский СКА. Обе встречи состоятся 4 декабря.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

«Адмирал» (Владивосток) — «ХК Сочи» (Сочи) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Шэн, 18:46 (бол.). Шестаков, 26:28. — Сероух, 8:47, 37:51. Мачулин, 44:07. Гуськов, 54:14 (бол.).