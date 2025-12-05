ЦСКА обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 3:2 одержал победу над челябинским "Трактором" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (22-я минута), Павел Карнаухов (24) и Прохор Полтапов (42). У проигравших дважды отличился Александр Кадейкин (17, 30).

В состав ЦСКА вернулся защитник Никита Нестеров, пропустивший три предыдущие встречи. В третьем матче подряд в состав армейцев не попал нападающий Даниэль Спронг.

Московский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 34 встречах. "Трактор" занимает шестое место на Востоке, в активе команды 35 очков после 35 игр.

Следующий матч ЦСКА проведет 7 декабря на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" в тот же день примет московское "Динамо".