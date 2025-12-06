СКА одержал волевую победу над «Амуром» в овертайме

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. В начале второй двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Евгения Свечникова и Игната Коротких открыл счёт во встрече. В конце третьего периода Марат Хайруллин с передач Егора Савикова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте. В овертайме Бреннан Менелл принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды встретятся вновь в Хабаровске. Игра состоится завтра, 7 декабря и начнётся в 14:00 мск.