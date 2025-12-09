СКА объявил об уходе пяти игроков

СКА объявил об уходе сразу пяти игроков
СКА объявил об уходе пяти футболистов.
Клуб покинули Вячеслав Шакир, Максим Беляев, Алексей Клюкин, Павел Соломатин и Сергей Обивалин.
За СКА Басты выступают бывшие игроки РПЛ Владимир Писарский, Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и другие. Клуб тренирует Андрей Каряка.
В прошедшем WINLINE Кубке Медиалиги СКА дошел до 1/4 финала Дивизиона претендентов.
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)
Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
«Месси и Роналду раскрыли друг в друге лучшее и были сильнейшими в свое время. Лео или Марадона? Разные эпохи, но лучше них никого не будет». Макси Родригес об игроках
Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)