СКА объявил об уходе пяти игроков

СКА объявил об уходе сразу пяти игроков

СКА объявил об уходе пяти футболистов.

Клуб покинули Вячеслав Шакир, Максим Беляев, Алексей Клюкин, Павел Соломатин и Сергей Обивалин.

За СКА Басты выступают бывшие игроки РПЛ Владимир Писарский, Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и другие. Клуб тренирует Андрей Каряка.

В прошедшем WINLINE Кубке Медиалиги СКА дошел до 1/4 финала Дивизиона претендентов.

