СКА одержал волевую победу над "Ак Барсом" в матче КХЛ

Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У проигравших отличились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58).

СКА провел второй матч в отсутствие главного тренера Игоря Ларионова. Он пропустил встречи из-за болезни. Его обязанности исполняет Юрий Бабенко.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 43 очка после 35 матчей и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 50 очками в 38 играх располагается на 2-й строчке на Востоке.

В следующем матче СКА примет московский "Спартак", "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым". Обе встречи пройдут 20 декабря.