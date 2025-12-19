«Металлург» одержал победу над «Трактором» в матче с 11 шайбами

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 7:4.

На восьмой минуте нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев забил первый гол. На 18-й минуте форвард «Металлурга» Дерек Барак сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Егор Яковлев вывел магнитогорский клуб вперёд. На 24-й минуте нападающий челябинцев Андрей Никонов восстановил равенство в счёте.

На 28-й минуте форвард Сергей Толчинский вновь вывел гостей вперёд. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 33-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга». На 49-й минуте форвард Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора».

На 53-й минуте Дмитрий Силантьев оформил дубль, забив шестой гол в ворота челябинцев. На 57-й минуте нападающий хозяев Виталий Кравцов отыграл одну шайбу. В концовке встречи форвард магнитогорцев Роман Канцеров установил окончательный счёт — 7:4.