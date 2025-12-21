Панарин опередил Дацюка по голам в НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вышел на 11-е место по голам в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги среди россиян.

© Российская Газета

В матче против "Филадельфии" российский нападающий отметился двумя заброшенными шайбами. Встреча завершилась победой "Рейнджерс" в серии буллитов - 5:4.

На счету Панарина стало 315 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Всего он провел 788 матчей.

По числу голов Панарин вышел на 11-е место среди россиян, опередив Павла Дацюка, на счету которого 314 шайб. Лидирует по этому показателю лидер "Вашингтона" Александр Овечкин - 911 голов.