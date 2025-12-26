СКА победил минское "Динамо" в матче КХЛ

Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брендэн Лайпсик (6-я минута), Матвей Поляков (14) и Михаил Воробьев (28, 60). У проигравших отличился Сэм Энэс (50).

СКА набрал 45 очков в 37 матчах и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 53 очками после 37 игр располагается на 3-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с "Сочи", минское "Динамо" примет "Динамо" из Москвы. Обе встречи пройдут 28 декабря.