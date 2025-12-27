«Амур» в гостях победил «Барыс» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Вымотов Антон

Встреча прошла в субботу в Астане и завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Амура» голами отметились Артем Шварев, Александр Филатьев, Кирилл Ураков и Артур Гиздатуллин, за «Барыс» забил Кирилл Панюков.

«Амур» набрал 38 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Барыс» (34 очка) потерпел четвертое поражение подряд и идет девятым.

В следующем матче «Амур» 30 декабря примет новосибирскую «Сибирь», а «Барыс» в этот же день на выезде сыграет с омским «Авангардом».