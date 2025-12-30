Нападающий Хо-Сэнг подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он провёл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф.

Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести играх за клуб «Флорида Эверблейдс».

«Салават Юлаев» на данный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 37 очков после 40 матчей.