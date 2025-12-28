Президента Белоруссии Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча, в котором он принял участие в качестве игрока. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Лукашенко принял участие в матче между его командой и сборной Брестской области. Президент упал из-за нечаянного толчка его товарища по команде, бывшего нападающего «Салавата» и минского «Динамо» Ярослава Чуприса. Сразу после этого хоккеист просил клюшку и помог Лукашенко подняться.

Сама игра завершилась со счетом 5:5, причем решающую шайбу менее чем за секунду до конца игры забил сын президента, Николай Лукашенко, говорится в публикации.

Это не первый раз, когда президенту Белоруссии достается во время игры в хоккей. В 2022 году Лукашенко получил клюшкой по лицу в финальном хоккейном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. На кадрах инцидента видно, что игрок под № 7 не смог попасть по клюшке президента, игравшего под № 01. В результате удар пришелся по подбородку Лукашенко.