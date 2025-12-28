«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Северсталь» в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Салавата» шайбу забросил Владимир Бутузов, у «Северстали» отличился Адам Лишка. Победу хозяевам в серии буллитов принес точный бросок Егора Сучкова.

«Салават Юлаев» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» (54) лидирует на Западе.

Уфимцы в следующем матче 30 декабря примут минское «Динамо», а команда Андрея Козырева в тот же день сыграет с «Ак Барсом» в Казани.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бутузов, 49:36. — Лишка, 55:52.

Победный буллит: Сучков