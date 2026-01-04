Олег Браташ возглавил клуб КХЛ "Адмирал"

Олег Браташ назначен на пост главного тренера владивостокского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2026/27. 6 декабря "Адмирал" объявил об отстранении тренера Леонида Тамбиева от работы с командой, 15 декабря клуб расторг с ним контракт.

Браташу 59 лет, с мая 2023 года по ноябрь 2024-го он возглавлял тольяттинский клуб КХЛ "Лада". Ранее он работал в выступающих в Молодежной хоккейной лиге московском "Спартаке" и ярославском "Локо", также он работал в штабах сборной России разных возрастных категорий. Под его руководством "Спартак" стал обладателем Кубка Харламова в 2014 году.

В период игровой карьеры Браташ выступал за московские "Крылья Советов" и ЦСКА, ярославское "Торпедо" (сейчас - "Локомотив") и словенский "Есенице". Вместе с ЦСКА он стал чемпионом СССР 1987 года, с "Торпедо" в 1997 году он стал чемпионом России. Браташ является заслуженным тренером России и мастером спорта СССР.

"Адмирал" занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, команда набрала 33 очка после 39 матчей. Следующую игру "Адмирал" проведет на выезде против новосибирской "Сибири", встреча пройдет 6 января.