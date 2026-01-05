Московское "Динамо" проиграло "Сочи" в матче КХЛ

"Сочи" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

Заброшенными шайбами отметились Уильям Биттен (14-я минута), Жан-Кристоф Боден (53).

Ворота "Сочи" защищал бывший голкипер московского "Спартака" Павел Хомченко. В текущем сезоне он второй раз не пропустил ни одной шайбы за матч.

"Сочи" набрал 32 очка после 39 матчей и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 52 очками в 41 игре располагается на 4-й строчке в Западной конференции.

7 января "Сочи" и "Динамо" проведут повторный матч между собой.