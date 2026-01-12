Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 1000 набранных очков.

В понедельник «Динамо» принимает владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата. Шипачев в концовке третьего периода отдал результативную передачу. Таким образом, в активе 38‑летнего форварда теперь 1000 очков (314 шайб и 686 передач) в КХЛ. Он первым в истории лиги преодолел эту отметку.

Шипачев ранее выступал в КХЛ за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе СКА нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.