«Металлург» в игре с «Сочи» одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в игре с «Сочи» (9:0) одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ, сообщает «РИА Новости Спорт».

До этого «Металлург» побеждал со счётом 7:0 хабаровский «Амур» в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счётом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для южан. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой «Северстали» со счётом 1:10.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет в гостях с «Адмиралом» 17 января. «Сочи» в следующем матче встретится со СКА в Санкт-Петербурге 16 января.

«Металлург» с 72 очками занимает первое место в таблице Востока. «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 32 очками.