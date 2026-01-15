Дубли Родевальда и Ефремова помогли «Салавату Юлаеву» победить «Ладу»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Джек Родевальд открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата Юлаева». На 16-й минуте периода Александр Жаровский сделал счёт 3:0. В началё второго периода Райли Савчук одну шайбу отыграл. На восьмой минуте периода Владислав Ефремов сделал счёт 4:1, оформив дубль. В середине третьего периода Джек Родевальд довёл счёт до крупного, забросив свою вторую шайбу в игре. На 17-й минуте периода Райли Савчук забил второй гол в составе «Лады».

В следующей игре Континентальной хоккейной «Лада» сыграет дома с «Сочи» 18 января. «Салават Юлаев» 17 января встретится с «Автомобилистом» в гостях.