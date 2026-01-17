«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее «Сибири»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода Евгений Митякин открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Андрей Белозёров удвоил преимущество нижнекамского клуба. В конце игры Андрей Белозёров и Семён Кошелев установили окончательный счёт во встрече.

«Нефтехимик» продлил свою победную серию до пяти матчей.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 20 января. «Нефтехимик» 21 января примет на своём льду московское «Динамо».