Хоккеист Кузнецов получил травму

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов из-за травмы выбыл на несколько недель.

Об этом заявил генеральный директор клуба из Уфы Ринат Баширов. По его словам, курс восстановления после повреждения составит 2-3 недели, сообщает "Матч ТВ".

Ранее после матча против "Автомобилиста", который состоялся в субботу и завершился поражением уфимцев со счетом 2:6, главный тренер команды Виктор Козлов заявил, что Кузнецов получил травму.

В пяти матчах за "Салават Юлаев" форвард забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам. До этого он играл за "Металлург" и в 15 играх набрал 9 очков (1 гол и 8 передач).