Вратарь Билялов установил редкое достижение в КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвёртым вратарём, одержавшим 200 побед в КХЛ. Юбилейной для вратаря стала победа в матче с «Адмиралом» (5:2).

Ранее рубеж в 200 побед в КХЛ покорялся трём голкиперам: Константину Барулину (258), Александру Ерёменко (299) и Василию Кошечкину (378).

Всего в Континентальной хоккейной лиге Билялов провёл 374 матча, в которых одержал 200 побед с процентом отражённых бросков 93% и коэффициентом надёжности 2.