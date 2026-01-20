«Лада» всухую обыграла «Барыс» в домашнем матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первую шайбу забросил нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян, которому ассистировали Райли Савчук и Артём Земчёнок. Вторую шайбу «Лады» в пустые ворота забросил Артур Тянулин. Вратарь «Лады» Александр Трушков оформил «сухой» матч.

«Лада» впервые с начала ноября одержала две победы подряд. Это была первая игра между командами в текущем сезоне. Ответная встреча пройдёт 14 февраля в Астане.