Овечкин не сумел отличиться в пятом матче НХЛ подряд

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата с "Ванкувером". Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Овечкин довел число набранных очков в текущем сезоне до 43. В 51 матче регулярного чемпионата россиянин забросил 20 шайб и отдал 23 голевые передачи. Форвард продлил безголевую серию до пяти игр.

Овечкин лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги с 917 шайбами, с учетом плей-офф у него 994 гола (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).

"Ванкувер" занимает последнее, восьмое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 39 очков в 50 матчах. "Вашингтон" располагается на шестом месте Столичного дивизиона с 54 очками после 51 игры. В следующем матче "Ванкувер" примет "Нью-Джерси" в ночь на 24 января по московскому времени, "Вашингтон" тогда же на выезде встретится с "Калгари".

В других матчах игрового дня "Юта" дома обыграла "Филадельфию" (5:4 ОТ), "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях уступил "Сиэтлу" (1:4), голкипер нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 21 бросок из 25.