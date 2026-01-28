Белорус из «Питтсбурга» пошутил над возрастом Малкина

Белорусский защитник Илья Соловьёв рассказал о первом знакомстве с одним из ветеранов «Питтсбург Пингвинз», россиянином Евгением Малкиным.

© ХК "Питтсбург Пингвинз"

«Все отлично. Он для нас как отец (смеется). Стараться нас всему научить», — сказал защитник.

Сообщается, что в субботу, 24 января, Малкин пригласил русскоязычных игроков «Пингвинз» на ужин в Ванкувере.

20 января стало известно, что «Питтсбург» обменялся с «Колорадо Эвеланш», получив 25‑летнего защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва в обмен на финского нападающего Валттери Пуустинена и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ‑2026.

В составе «Колорадо» Соловьёв провёл 16 матчей и набрал три очка — одну шайбу и две результативные передачи. За «пингвинов» белорус пока не дебютировал.

39-летний Малкин проводит в НХЛ 21 сезон. Российский нападающий является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.