«Амур» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Хабаровский «Амур» в послематчевой серии буллитов обыграл казахстанский «Барыс» в домашней встрече регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© Официальный сайт ХК "Амур"

Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счетом 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей в основное время шайбу забросил Ярослав Лихачёв. У «Барыса» отличился Кирилл Ляпунов.

Автором победного буллита стал нападающий «Амура» Алекс Броадхёрст.

«Амур» набрал 43 очка и располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Барыс» с 40 очками занимает 10‑е место.

В следующем матче обе команды сыграют друг против друга в Хабаровске 2 февраля.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.