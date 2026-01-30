«Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи»

Сегодня, 30 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На 10-й минуте защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк забил первый гол. На 12-й минуте нападающий Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. На 16-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание «Сочи». На 22-й минуте нападающий Борна Рендулич забросил третью шайбу в ворота южан.

На 24-й минуте Рендулич оформил дубль, укрепив преимущество хозяев. На 33-й минуте Кузнецов забил пятый гол «Шанхайских Драконов», оформив дубль. На 47-й минуте форвард Тимур Хафизов отыграл одну шайбу гостей, установив окончательный счёт — 5:2.