«Автомобилист» уверенно одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Шайбы в составе уральского клуба на свой счёт записали Максим Денежкин, Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев. У «Адмирала» гол забил Марио Грман.

Отметим, что «Автомобилист» второй раз в сезоне одержал победу над «Адмиралом».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет на своём льду «Торпедо» 2 февраля. «Автомобилист» 5 февраля сыграет в Омске с местным «Авангардом».