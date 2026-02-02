«Спартак» обыграл «Северсталь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Московский «Спартак» на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Череповце закончилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе «Спартака» голами отметились Никита Коростелев, Джозеф Кин, Данил Пивчулин, Брэндон Биро и Герман Рубцов, у «Северстали» шайба в активе Николая Буренова.

Главный тренер «красно‑белых» Алексей Жамнов пропускал игру по медицинским причинам. Обязанности главного тренера исполнял Александр Барков.

«Спартак» одержал третью победу подряд и с 62 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (70 очков) располагается на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Спартак» 4 февраля на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом», «Северсталь» днем позже примет СКА из Санкт‑Петербурга.