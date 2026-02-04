«Трактор» со счетом 4:0 одержал победу над «Ак Барсом» в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 42-й секунде первого периода Григорий Дронов открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Виталий Кравцов удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте второго периода Михаил Горюнов-Рольгизер сделал счёт 3:0 в пользу «Трактора». На 17-й минуте третьего периода Михаил Горюнов-Рольгизер довёл счёт до крупного, оформив дубль.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграет в гостях с «Амуром» 11 февраля. «Ак Барс» 12 февраля примет на своём льду нижегородское «Торпедо».