Бобровский выиграл 450 матчей в НХЛ

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» выиграл у «Бостон Брюинз» в серии буллитов, вратарь Сергей Бобровский установил новый рекорд лиги.

© Соцсети

Встреча между «Флоридой» и «Бостоном» завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, сообщает РИА «Новости». Матч проходил в Санрайзе и завершился серией буллитов, где победный бросок реализовал Брэд Маршан. В составе «Флориды» голы забили Ээту Луостаринен, Увис Балинскис, Мэттью Ткачук и Антон Лунделль.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков и достиг 450 побед в регулярных чемпионатах НХЛ, установив новый рекорд по количеству выигранных матчей за 793 игры.

Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Марку-Андре Флери, который достиг такого же результата за 816 матчей.

«Флорида» прервала серию из четырех поражений и теперь занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 61 очком. «Бостон» располагается на пятой строчке, набрав 69 очков. В составе гостей результативной передачей отметился россиянин Марат Хуснутдинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей.

Он также обошел Доминика Гашека по числу побед среди европейских вратарей в НХЛ.

Ранее Бобровский взял Кубок Стэнли в составе клуба из Флориды вместе с Куликовым и Тарасенко.