«Сибирь» одержала самую крупную победу в клубной истории в КХЛ

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и «Сочи». Встреча завершилась разгромной победой новосибирской команды со счётом 10:1. Эта победа стала для «Сибири» самой крупной в клубной истории в КХЛ.

Ранее новосибирцы побеждали с разницей в шесть шайб. Также «Сибирь» впервые в своей истории забила 10 голов в матче КХЛ.

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек отметился дублем и пятью результативными передачами и стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим семь очков в одном матче.

Благодаря этой победе «Сибирь» увеличила отрыв от девятого места на Востоке до восьми очков.