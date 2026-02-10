«Лада» обыграла «Торпедо» в матче КХЛ

Тольяттинская «Лада» переиграла нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). В составе хозяев льда шайбы забросили Иван Савчик, Алекс Коттон и Андрей Алтыбармакян, за нижегородцев отличился Егор Виноградов.

«Лада» прервала серию из пяти поражений, набрала 38 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на четвертой строчке и имеет 69 очков.

В следующем матче тольяттинцы 12 февраля на выезде сыграют с новосибирской «Сибирью». «Торпедо» в этот день в Казани встретится с «Ак Барсом».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Савчик, 41:18. Коттон, 52:34 (бол.). Алтыбармакян, 59:59. — Виноградов, 22:33.